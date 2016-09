Unter dem Motto „35 Jahre SMA – eine Vision wird Realität“ feierte die SMA Solar Technology AG (SMA) heute mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ihr 35-jähriges Bestehen. Gleichzeitig benannte das Unternehmen die SMA Solar Academy in Günther Cramer Solar Academy um. SMA würdigt mit der Namensgebung sowie mit einer neuen Ausstellung dauerhaft die einzigartige Leistung der Firmengründer Günther Cramer, Peter Drews, Reiner Wettlaufer und Prof. Werner Kleinkauf bei der Realisierung einer weltweit dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung.

„Günther Cramer hat sich immer einen Schritt weiter gewagt als andere und damit ein Lebenswerk geschaffen, das uns den Weg in die Zukunft weist. Mit ansteckender Begeisterung hat er Politiker und Bürger auf der ganzen Welt von der Vision einer dezentralen Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien überzeugt. Die SMA Solar Academy steht für genau diese Überzeugung, denn dieses Gebäude ist der Beleg dafür, dass eine autarke Versorgung mit Erneuerbaren Energien realisierbar ist. Die Technologiekompetenz von SMA hat diesen Erfolg erst möglich gemacht“, sagt SMA Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon.

SMA hat sich seit der Gründung 1981 vom kleinen Ingenieurbüro für Regelsysteme zum weltweiten Markt- und Technologieführer für PV-Systemtechnologie entwickelt. Dabei hat SMA immer wieder Trends in der Photovoltaik gesetzt und maßgeblich zur globalen Verbreitung der Erneuerbaren Energien beigetragen. „Mit Mut, Ausdauer, Kompetenz und Leidenschaft haben Günther Cramer, Peter Drews und Reiner Wettlaufer sowie ihr Mentor Prof. Werner Kleinkauf den Grundstein für die außergewöhnliche Erfolgsstory von SMA gelegt. Ihre Vision einer weltweit zu 100 Prozent dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung wird heute in immer mehr Ländern Realität“, so Pierre-Pascal Urbon. Auch von der weiteren Entwicklung werde SMA profitieren: „Uns steht bereits heute klar vor Augen, dass mit den niedrigen Kosten der Photovoltaik und der Digitalisierung der Energiewirtschaft die traditionellen Geschäftsmodelle an Bedeutung verlieren. Die neuen Geschäftsmodelle basieren auf dem Netzwerkeffekt von Spezialisten. SMA ist als Spezialist für PV-Anwendungen ein wichtiger Gesprächspartner in dieser neuen Welt. Genau aus diesem Grund sind wir strategische Partnerschaften eingegangen. Die PV-Systemtechnik von SMA wird ein wichtiger Erfolgsfaktor im zukünftigen System sein – SMA wird quasi integraler Bestandteil des neuen Energiemarkts.“

Quelle: SMA Solar Technology AG