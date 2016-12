Betreiber einer Photovoltaikanlage bekommen ab sofort schnelle und qualifizierte Hilfe von Ertragsrettern. Möglich wird dies durch die neue, kostenlose Vermittlungsplattform ertragsretter.de, welche Störungsfälle von Betreibern von Solaranlagen und ein bundesweites Netz an erfahrenen Solarteuren zusammenführt. Anlagenbetreiber sparen sich das mühsame Recherchieren nach möglichen Dienstleistern und hinterlegen ihre Daten einfach auf der Onlineplattform www.ertragsretter.de. Anschließend können diese von registrierten Dienstleistern erworben und durch den direkten Kontakt mit dem Störungsmelder in einen Auftrag verwandelt werden.

Hintergrund: Wer seine PV-Anlage in Boom-Zeiten errichten ließ, steht oftmals vor dem Problem, dass der damalige Errichter aufgrund der veränderten Marktlage heute nicht mehr aktiv ist. Treten nun Störungen an der Anlage auf, fehlt es an einem Ansprechpartner, der diese schnell und fachgerecht behebt. Gleichzeitig gibt es im Markt eine große Zahl an engagierten und fachkundigen Solarteuren, die sich mangels Neugeschäft auf die Instandsetzung bestehender Anlagen spezialisiert haben. Was beiden Seiten bislang fehlte, war eine gemeinsame Schnittstelle.

Quelle: Ertragsretter GmbH