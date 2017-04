Die in Köln ansässige Versicherungsmakler Rosanowske GmbH & Co. KG baut die geografische Präsenz der Kundenbetreuung im deutschsprachigen Raum weiter aus.

Seit dem 01.04.2017 wird der Spezialist für Photovoltaikversicherungen und Drohnen-Versicherungen mit einer Niederlassung in Wien für seine Kunden in Österreich tätig sein. Das bedeutet, dass die bereits in Deutschland erfolgreich angebotenen Spezialkonzepte für Photovoltaikversicherungen und Drohnen-Versicherungen jetzt auch mit optimaler Betreuung in Österreich erhältlich sind.

Mit dem neuen Standort in Wien und dem Aufbau einer neuen Vertriebsstruktur in Österreich wird den zahlreichen Kundenwünschen, aber auch der steigenden Nachfrage an Photovoltaikanlagen-Versicherungen sowie dem wachsenden Interesse an unbemannten Flugobjekten (Drohnen) Rechnung getragen.

Das Maklerteam bietet seine Unterstützung und seinen neutralen Rat allen Interessenten an, die für ihr Geld mehr als nur Standardprodukte erwarten; speziell, wenn es um Versicherungslösungen für Photovoltaikanlagen und Luftfahrtversicherungen geht.

„Wir möchten es unseren Kunden einfach machen, eine Versicherung mit einem guten Gefühl abzuschließen. Das bedeutet, dass wir für die Kundenanforderungen die besten Versicherungslösungen anbieten. In diesem Kontext ist uns die Verzahnung von Internet und dem persönlichen Kontakt wichtig. Wir sehen das Internet nicht in Konkurrenz zum persönlichen Kontakt. Es ist ein Mehrwert für den Kunden. Der digitale Fortschritt wird sich auch immer weiter entwickeln, aber die individuelle Kundenberatung ist und bleibt eines unser zentralen Anliegen. Mit unserem neuen Standort in Österreich möchten wir diesen Anspruch nochmals unterstreichen“, sagt Geschäftsführer Gerd Rosanowske.

Auf der Website www.rosa-photovoltaik.at finden Interessenten verschiedene, teils exklusive Deckungskonzepte für Photovoltaikanlagen bis 500 kWp. Mit dem Tarifrechner lassen sich schnell und bequem die dazugehörigen Prämien ausrechnen und auch gleich online beantragen.

Die Beantragung einer Drohnen-Haftpflichtversicherung gemäß den österreichischen Zulassungsbestimmungen beträgt auf der Homepage www.drohnen-versicherung.com online nur zirka 3 Minuten. Die für die Erteilung einer Aufstiegsgenehmigung notwendige

Versicherungsbestätigung für Austro Control erhält der Antragsteller, innerhalb kürzester Zeit, kostenfrei per E-Mail zugesandt. Die Website enthält neben den aktuellen Versicherungskonzepten, Tarifrechnern und einem Fachbegriffe-Lexikon, viele Vorabinformationen und Wissenswertes rund um das Thema Drohnen-Versicherung. Das Online-Angebot wird in Kooperation mit der rosa Versicherungen GmbH offeriert.

Unsere Fachberater beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen zu unseren Produkten. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir einfach und bequem eine Lösung für Ihr Anliegen oder unterstützen Sie bei der Beantragung.