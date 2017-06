Die SMA Solar Technology AG präsentiert sich auf der Intersolar Europe 2017 in München als Lösungsanbieter und wird zum ersten Mal eine vollkommen neue Plattform zum segmentübergreifenden Energiemanagement vorstellen. Ziel ist es, Anwendern auf Basis dieser Plattform Energy Solutions anzubieten, um das Potenzial Erneuerbarer Energien voll auszuschöpfen. Private und gewerbliche Anwender können so ihre Energieerträge steigern und noch mehr Energiekosten einsparen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden darüber hinaus die innovativen Lösungen SMA Power+ und SMA Energy+, die mit neuen Servicekonzepten, intelligenter Modultechnologie sowie der einfachen Speicherintegration in allen Anwendungsszenarien maximalen Komfort bieten. Ein weiteres Highlight der Messe ist der für den Intersolar Award nominierte Sunny Tripower CORE1, der mit seinem neuartigen Aufstellprinzip die Kosten für gewerbliche PV-Installationen um bis zu 60 Prozent senkt.

„Durch die massiv gesunkenen Preise entwickeln sich die weltweiten Photovoltaikmärkte positiv. Wir rechnen deshalb mit zahlreichen Besuchern aus dem In- und Ausland“, sagt Pierre-Pascal Urbon, SMA Vorstandssprecher. „Mit dem Einzug kostengünstiger Speicher und dem „Internet of Things“ hat sich die Welt für die Photovoltaik komplett verändert. Es geht heute darum, die Photovoltaikanlage sinnvoll mit Speichern, Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Elektromobilität zu verknüpfen und über Plattformen intelligent zu steuern. Modernste Algorithmen von SMA machen es möglich, die schier endlose Datenflut für die Optimierung der Energiekosten zu nutzen. Unsere Lösung eignet sich nicht nur für Neuanlagen, sondern auch für das Nachrüsten von Bestandsanlagen, das sogenannte Repowering.“

Strom noch effizienter erzeugen, steuern und verbrauchen

Für private wie auch für gewerbliche Anwender zeigt SMA auf der Intersolar 2017 erstmalig eine neue Plattform, die mit segmentübergreifendem Energiemanagement, einfacher Integration in neue und bestehende Systeme und übergreifender Vernetzung die Möglichkeit bietet, das Potenzial Erneuerbarer Energien noch weiter auszuschöpfen.

Im Hausanlagenbereich können PV-Anlagenbetreiber mit der SMA Power+ Solution, die den integrierten Service SMA Smart Connected und gezielt einsetzbare intelligente Modultechnik beinhaltet, ihre Energieerträge weiter steigern und Stromkosten reduzieren. Die neue SMA Energy+ Solution integriert darüber hinaus Batteriespeicher in das System und ermöglicht intelligentes Energiemanagement. Dabei bindet der neue Sunny Home Manager 2.0 elektrische Geräte im Haushalt noch einfacher ein und optimiert den Stromverbrauch. Installateure profitieren dabei von reduziertem Installationsaufwand und niedrigeren Systemkosten.

Einzigartige Konzepte für gewerbliche PV-Anlagen und PV-Kraftwerke

Der für den Intersolar Award nominierte Sunny Tripower CORE1 ist der weltweit erste frei stehende String-Wechselrichter für dezentrale Aufdach- und Freiflächenanlagen im gewerblichen Bereich. Die Verbindung von einzigartigem Design und innovativer Installationsmethode des 50 kW-Wechselrichters erhöht die Installationsgeschwindigkeit von gewerblichen PV-Anlagen deutlich. Mit 75 kW Leistung wurde der neue Sunny High Power PEAK1 speziell für den Einsatz in PV-Kraftwerken mit dezentraler Architektur konzipiert. Der Nachfolger des Sunny Tripower 60 ist optimal für den Systemansatz der zentralen Aufstellung von String-Wechselrichtern in großen Industrie- und Freiflächenanlagen geeignet und verbindet maximale Flexibilität bei der Anlagenauslegung mit signifikanten Kosteneinsparungen.

Effiziente Speicherlösungen für alle Anwendungsbereiche und Batterietypen

Im Bereich Speicherlösungen bietet SMA Batterie-Wechselrichter für alle Anwendungsbereiche und Batterietypen an. Dazu gehören der neue Sunny Island 4.4M, 6.0H, 8.0H mit integriertem Webinterface für On- und Off-Grid-Anwendungen sowie der neue Sunny Boy Storage 3.7, 5.0, 6.0 und der neue Sunny Tripower Storage für die Integration von Hochvoltbatterien in private und gewerbliche On-Grid-Applikationen. Als zentrale Komponente der SMA Systemlösung für Großspeichersysteme ermöglicht der neue Sunny Central Storage 2200/2500-EV Batterie-Wechselrichter die Einbindung hoher Anteile erneuerbarer Energien in die Stromnetze bei maximaler Netzstabilität.

Sichere Systemlösungen für zentrale und dezentrale PV-Kraftwerke

Betreiber, EPCs und Investoren profitieren auch im SMA Großanlagensegment von der erstklassigen Qualität umfangreich geprüfter und zertifizierter Komponenten. Maximale Anlagensicherheit sowie die langfristige Verfügbarkeit von Systemlösungen für PV-Kraftwerke mit zentraler und dezentraler Architektur werden so sichergestellt. Die neue Medium Voltage Power Station 5500SC-EV mit zwei neuen Sunny Central 2750-EV Zentralwechselrichtern sowie Mittelspannungstransformator und -schaltanlage in einem Container ist dabei die optimale SMA Lösung für PV-Kraftwerke mit 1500V DC-Spannung.

Quelle: SMA Solar Technology AG