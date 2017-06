Inzwischen bestehen Geschäftsbeziehungen zu über 50 Stadtwerken sowie regionalen und nationalen Energieversorgern. Als Full-Service-Dienstleister bietet IBC SOLAR seinen Kooperationspartnern maßgeschneiderte Geschäftsmodelle an, um auf dem Markt für Solarstrom und Speicher erfolgreich zu agieren.

„Als wir die Geschäftsmodelle vor zwei Jahren auf der Intersolar Europe vorgestellt haben, war die Resonanz bereits gut“, sagt Xaver Lindner, Leiter der Abteilung Solutions Germany bei IBC SOLAR. „Heute erreichen uns durchweg positive Rückmeldungen der Stadtwerke und Energieversorger, sodass wir unser Geschäft sukzessive ausbauen. Gerade für Stadtwerke ist die Photovoltaik ein zukunftsfähiger Geschäftszweig mit großem Wachstums- und Kundenbindungspotential. Wirksame, praxisgerechte Prozesse sind daher für sie unabdingbar, um in diesem Markt Fuß zu fassen.“ Neben Kaufanlagen werden aktuell vermehrt Miet- und Pachtanlagenmodelle nachgefragt.

IBC SOLAR begleitet Stadtwerke und Energieversorger als strategischer Partner bei der Integration des Geschäftsfelds Photovoltaik. So wurden in den vergangenen zwei Jahren PV-Anlagen in allen Größen umgesetzt, angefangen bei Systemen für Einfamilienhäuser und Gewerbekunden bis hin zu großen Freiflächenanlagen. Dafür stellt das Systemhaus nicht nur ein komplettes Portfolio hochwertiger PV-Komponenten zur Verfügung, sondern hat speziell für die Versorger eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen und Kooperationsmodellen entwickelt. Im Mittelpunkt stehen verschiedene praxisorientierte Vertriebs-Modelle, aus denen die Stadtwerke je nach ihren individuellen Anforderungen wählen können. Dazu gehören neben schlüsselfertigen PV-Komplettpaketen auch Verkaufshilfen wie beispielsweise ein Solarstromrechner, den Stadtwerke per White-Label-Lösung auf ihren eigenen Internetseiten verwenden können.

Daneben bietet IBC SOLAR Unterstützung bei Vertrieb, Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen über das deutschlandweite Netzwerk der mehr als 600 IBC SOLAR Fachpartner. Das hat für regionale Stadtwerke den Vorteil, dass sie komplette PV-Systeme bis hin zu Service und Wartung mit wenigen eigenen Ressourcen anbieten können und dabei von der jahrzehntelangen Erfahrung von IBC SOLAR profitieren. Auch technische, kaufmännische und vertriebliche Schulungen bietet das Systemhaus den Stadtwerken maßgeschneidert an.

Quelle: IBC SOLAR AG