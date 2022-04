Wer ein Haus baut, der weiß, dass dies eine sehr schöne aber auch sehr stressige Zeit sein kann. Ganz zu schweigen vom Geld, welches für die eigenen vier Wände nun einmal fällig wird. Daher lohnt es sich ganz besonders jede Förderung im Blick zu haben, um die hohen Kosten bestmöglich zu minimieren. Vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es aktuell bedeutende Fördergelder.

Warum werden Solardächer gefördert?

Der Klimaschutz ist aktuell wichtiger als je zuvor. Deswegen haben Bund und Länder beschlossen, beim Hausbau auf Förderungen zu setzen, um beispielsweise Photovoltaikanlagen attraktiver zu machen. Immerhin haben Hausbauer die Qual der Wahl zwischen verschiedensten Stromversorgungen. Natürlich liegt es nahe, dass eher auf geförderte Möglichkeiten zurückgegriffen wird. Das bedeutet kurz gesagt, je mehr erneuerbare Energiequellen gefördert werden, desto häufiger kommen sie beim Hausbau zum Einsatz.

Solardach-Förderung je nach Bundesland

Die Förderungen für ein Solardach unterscheiden sich in den verschiedensten Bundesländern. Zudem kommt es darauf an, ob gegebenfalls auch im Zuge einer Sanierung eine alte Ölheizung stillgelegt wird. Dann warten meist noch weitere Förderoptionen für die Modernisierung. Wichtig zu erwähnen ist, dass eine Förderung ausläuft, sobald die Fördermittel erschöpft sind. Die Förderungen werden also früher oder später auslaufen. Es lohnt sich daher schnellstmöglich umzusteigen, um sich eine entsprechende Förderung zu sichern.

Wie funktioniert ein Solardach?

Immer häufiger sieht man Dächer, die mit Solarpaneelen überzogen sind. Da stellt man sich berechtigterweise die Frage, wie ein Solardach denn funktioniert. Und überraschenderweise ist die Antwort relativ simpel. In einer Solaranlage wird das Sonnenlicht mittels Solarzellen in elektrischen Strom umgewandelt. Die Anlage auf dem Dach nimmt keinen zusätzlichen Platz ein, welcher bebaut werden muss. Das macht eine Solaranlage auf Dächern von Privathaushalten natürlich extrem effizient und umweltfreundlich. Mithilfe eines Wechselrichters wird die gewonnene Energie in Wechselstrom umgewandelt, damit dieser im gesamten Haushalt verfügbar ist.

Solardächer sind eine optimale Möglichkeit, um beim Hausbau mit einer Förderung unterstützt zu werden. Zudem sind sie besonders umweltfreundlich und gewinnen grünen Strom für den gesamten Haushalt. Im laufenden Betrieb entpuppen sich Solardächer dann auch noch als wahre Sparprofis, wenn es um die Kosten für den Strom geht.