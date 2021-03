Gefördert werden Heimspeicher bis zu 30 kWp und für Gewerbespeicher mit mehr als 30 kWp-Leistung. Das Speichersystem muss in Verbindung mit der Photovoltaikanlage in Baden-Württemberg errichtet und mindestens 5 Jahre zweckgebunden betrieben werden. Die Zuwendung beantragen können natürliche Personen und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie landwirtschaftliche Betriebe.

Um den Anreiz für den Bau von Photovoltaikanlagen zu unterstützen, fördert das Umweltministerium von Baden-Württemberg „Netzdienliche Batteriespeicher“ in Verbindung mit einer neu installierten Solaranlage in diesem und im kommenden Jahr 2022 mit insgesamt zehn Millionen Euro. Förderanträge können ab dem 01. April 2021 bei der Landeskreditbank gestellt werden.

