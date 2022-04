Photovoltaikanlagen

Aktuell decken wir mit der Photovoltaikstromerzeugung 9,1 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland. Die Bundesregierung will die installierte Solarstromleistung bis 2030 von aktuell 140 Gigawatt auf rund 200 Gigawatt erhöhen. Das entspricht einer Vervierfachung der aktuell installierten Zubauleistung im Solarbereich. Da muss sich noch eine Menge entwickeln, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

In Deutschland sind Stand Dezember 2021 insgesamt zwei Millionen Solaranlagen in Betrieb. Sie verfügen über eine Leistung von rund sechzig Gigawatt. Im Jahr 2021 wurden nochmals 5,5 Gigawatt PV-Leistung neu installiert. Somit konnten im letzten Jahr in Deutschland fünfzig Terrawattstunden (TWh) Strom produziert werden. Im Vergleich: Deutschland benötigt im Jahr 500 Terrawattstunden (TWh) Energie.

Im Jahr 2004 wurde nach dem erneuerbaren Energien-Gesetz (EEG) noch eine Einspeisevergütung als ein garantierter Erlös in Höhe von 57 Cent pro Kilowattstunde an den Betreiber gezahlt. Diese Zeiten sind lange vorbei. Heute erhält der Betreiber einer neuen PV-Anlage nur noch 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Zugekaufter Strom kostet circa 41 Cent pro Kilowattstunde. Da liegt die Nutzung der selbst gewonnenen Energie auf der Hand.

Wer den erzeugten Strom auch selber verbraucht, spart langfristig am meisten. Deshalb steigt auch die Nachfrage an Batteriespeichern. Sie werden immer populärer. Vor allem im Hinblick darauf, dass darüber sowohl das eigene E-Auto oder auch die Wärmepumpe mit Sonnenstrom vom eigenen Hausdach versorgt werden kann.

