Das Beispiel aus Grub am Forst zeigt, wie wichtig eine Photovoltaikanlagen-Versicherung ist. Solarspeicher sind in den Deckungskonzepten von rosa-photovoltaik.de mitversichert. Bestmöglichen Versicherungsschutz für Ihre Photovoltaikanlage erhalten Sie bereits ab 75 Euro netto im Jahr. Nähere Informationen und Tarifrechner finden Sie auf:

Gegen 17:30 Uhr des 04. September 2020 meldete eine Zeugin der Freiwilligen Feuerwehr einen Brand in einem Technikraum im Keller eines Einfamilienhauses. Den Einsatzkräften der schnell eintreffenden Feuerwehr aus Grub am Forst und den umliegenden Ortschaften gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Alles sieht nach einem Routineeinsatz aus.

Im September kam es in der Ortschaft Grub am Forst im Landkreis Coburg am frühen Abend zu einem Wohnhausbrand. Dabei wurde zwei Personen verletzt.

You have no rights to post comments