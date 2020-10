Photovoltaikanlagen

Der gewonnene Strom wird für circa 4 Cent pro Kilowattstunde in das lokale Netz eingespeist. Der neue Solarpark in Qinhai löst den bisher größten Solarpark Chinas in der Provinz Ningxia mit 1,547 Gigawatt ab.

Die aktuelle Nachricht geht bereits in die Richtung. In der ostchinesischen Provinz Qinghai ist jetzt Chinas größtes Solarkraftwerk ans Netz gegangen.

China ist der weltweit größte Verursacher energiebedingter CO2-Emissionen. Höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Staatspräsident Xi Jinping kündigte in einer virtuellen Rede vor den Vereinten Nationen an, dass die Volksrepublik bis zum Jahr 2060 klimaneutral sein werde. Bis dahin soll die Energieversorgung von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdöl auf umweltfreundliche Energiequellen umgestellt werden.

