Photovoltaikanlagen

Die Solarbranche rechnet für das abgelaufene Jahr 2021 mit zweistelligen Wachstumsraten – trotz Corona. Nicht zuletzt wegen der steigenden Nachfrage an Elektrofahrzeugen. Denn laut Kraftfahrt-Bundesamt waren 15 % der Fahrzeug-Neuanmeldungen im August dieses Jahres reine E-Fahrzeuge. 70 % davon werden in der heimischen Garage mit selbst erzeugtem Solarstrom aufgeladen. Diese Art der Betankung mit umweltfreundlichem Kraftstoff vom eigenen Hausdach erfreut sich zunehmend immer größerer Beliebtheit.

Nach der deutschlandweit durchgeführten Befragung plant demnach jeder dritte Hauseigentümer in den kommenden drei Jahren in eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage zu investieren.

Laut dem Bundesverband für Solarwirtschaft (BSW) befinden sich aktuell 4,5 Millionen Solaranlagen für die Strom- und Warmwasseraufbereitung in Betrieb. Doch es könnten in den kommenden Jahren erfreulicherweise noch viel mehr werden, denn die Bereitschaft der Privatkunden, sich von den großen Stromkonzernen unabhängig zu machen, steigt rasant an.

You have no rights to post comments