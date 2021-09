Kostenloser Online-Vortrag: „Mit Sonnenstrom sauber Auto fahren“

Am 22. September 2021 von 18:00 Uhr bis 19.30 Uhr lädt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zu einem kostenlosen Online-Vortrag ein. Thema: „Wie lässt sich das Elektro-Fahrzeug am besten mit Solarstrom vom eigenen Dach laden?“

Einige Bundesländer stellen Fördermittel für Batteriespeicher bereit. Die Finanzhilfen werden in der Regel unabhängig von der KFW-Förderung gewährt und können von Personen beantragt werden, deren PV-Anlage an das dortige Stromnetz angeschlossen ist. Weitere Informationen zur Stromspeicher-Förderung finden Sie hier :

