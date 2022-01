Photovoltaikanlagen

Bereits heute befindet sich Baden-Württemberg bei der Stromerzeugung aus Photovotlaikanlagen an der Spitze. Mit einer neu installierten Leistung von mehr als 600 MW Peak allein im Jahr 2020. Das ist im Vergleich zu 2019 ein Zubau-Plus von 40 Prozent. Der Anteil an Sonnenenergie in Baden-Württemberg beträgt nunmehr 14 Prozent.

Gleichfalls wurden die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Freiflächenanlagen wesentlich verbessert. Das EEG-Gesetz sah bis 2017 für den Bau von Solarparks ausschließlich Seitenrandstreifen an Autobahnen und Schienenwegen vor. Seit 2017 ist es in Baden-Württemberg möglich, auch sogenannte benachteiligte Gebiete wie Acker- und Grünlandflächen für den Bau von Solarparkanlagen zu nutzen.

You have no rights to post comments