Photovoltaikanlagen

Wandladegeräte in Carports oder in Garagen sind für Dritte leicht zugängig. Somit können kostenintensive Schäden durch Vandalismus oder Diebstahl nicht ausgeschlossen werden.

Am einfachsten lässt sich ein E-Auto über die eigene Wandladestation oder Wallbox in der heimischen Garage betanken. Aber auch Supermärkte, Einkaufszentren, Hotels, Parkhäuser, Autohäuser und öffentliche Einrichtungen bieten immer häufiger Parkplätze mit integrierten Ladestationen an.

Nadelöhr für den zügigen Ausbau der Elektromobilität ist das Fehlen öffentlicher Lademöglichkeiten. Dennoch: Der Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlichen sowie im privaten Bereich nimmt stark zu. In Deutschland werden derzeit circa 25.500 öffentliche Ladestationen für Elektroautos in Deutschland betrieben. Im Vorjahresquartal waren es noch 21.400.

