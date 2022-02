Photovoltaikanlagen

Die Verordnung regelt, dass die Bundesnetzagentur bei anstehenden Projekten in den genannten Gebieten einen Zuschlag gewähren kann. Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind von der Verordnung jedoch ausgeschlossen. Außerdem enthält die Verordnung einen Deckel, d. h., dass pro Jahr nicht mehr als 100 Megawatt Stromleistung in den „benachteiligten Gebieten“ installiert werden dürfen – das entspricht einer Flächennutzung von einem Quadratkilometer. Letztendlich ebnet die Verordnung den Weg für den weiteren Zubau von Solarparkanlagen in Sachsen-Anhalt.

