Photovoltaikanlagen

In Fachkreisen wird das Thema „Weiterbetrieb von PV-Anlagen nach Ablauf der EEG-Förderung“ bereits seit einigen Monaten diskutiert. Nach den Vorstellungen der Bundesnetzagentur sollten die betreffenden Anlagen am Stromnetz weiter angeschlossen bleiben. Die eingespeiste Strommenge könnte auf Basis des Börsenstrompreises vergütet werden. Es bleibt zu hoffen, dass für alle Betreiber, deren Solaranlage im kommenden Jahr aus der Förderung fällt, eine passende Anschlussregelung gefunden wird.

In der aktuellen Situation besteht die Möglichkeit: - die alte Anlage durch eine neue zu ersetzen, um die EEG-Förderprivilegierung zu erhalten - den Strom in Eigenregie zu vermarkten oder - den erzeugten Strom komplett selbst zu nutzen

You have no rights to post comments