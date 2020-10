Vergleichen Sie den Leistungsumfang einer speziellen Photovoltaikanlagen-Versicherung mit dem Risikoschutz Ihrer Wohngebäudeversicherung! Die bessere Wahl ist in jedem Fall eine spezielle Photovoltaikversicherung, weil die Versicherungsleistungen die einer Gebäudeversicherung weit übertreffen. Ein genauer Blick lohnt sich. Sie werden feststellen, dass optimaler Versicherungsschutz nicht erheblich teurer sein muss. Nutzen Sie die den Online-Tarifrechner auf www.rosa-photovoltaik.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten die Versicherungsprämie auf Basis Ihre Anlagenwerte.

Einige Wohngebäudeversicherer bieten an, die Photovoltaikanlage über eine Zusatzvereinbarung oder Tarifumstellung in dem bestehenden Versicherungsvertrag gegen Mehrbeitrag zu integrieren. Oftmals ist es hinsichtlich des Versicherungsschutzes aber nur ein Kompromiss. Deshalb entscheiden Sie sich am besten gleich für eine Photovoltaikanlagenversicherung, die Ihre Solaranlage bestmöglich absichert. Und das bereits ab 75 € netto im Jahr!

You have no rights to post comments