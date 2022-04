Photovoltaikanlagen

Der Klau technisch wertvoller Bauteile einer Photovotlaikanlage scheint ein lukeratives Geschäft zu sein. Bevorzugt werden hochwertige Wechselrichter. Sie werden überwiegend aus Gebäuden in ruhigen Gewerbegebieten, von Baustellen, aus landwirtschaftlichen Stallungen oder aus Technikräumen abgelegener Solarparks demontiert und gestohlen. Die Diebesbanden rücken zumeist mit Kleintransportern an, um die teilweise schweren Geräte möglichst schnell abzutransportieren.

In der Nacht zum 09. Februar 2022 haben Unbekannte in Schönbach in der Oberlausitz 30 Solarmodule von einem eingezäunten Stallgebäude eines Bauernhofs gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Mitte März haben dreiste Einbrecher in Maasdorf im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg eine komplette Photovoltaikanlage samt Zubehör aus einem Kellerraum gestohlen. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Einbruchs unbewohnt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

